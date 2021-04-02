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Синнер стал пятым в списке самых молодых финалистов на «Мастерсах»

23:13

Итальянский 19-летний теннисист Янник Синнер обыграл Роберто Баутиста-Агута (5:7, 6:4, 6:4) в Майами. Спортсмен впервые вышел в финал серии «Мастерс». Теннисист третий раз играет в основной сетке на таком уровне и впервые на харде.

Синнер стал пятым в списке самых молодых финалистов «Мастерсов». Моложе него были только 18-летние Майкл Чанг, Ришар Гаске, Андрей Медведев и Рафаэль Надаль.

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