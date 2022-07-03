Александр Зверев приступил к тренировкам после травмы

Немецкий теннисист Александр Зверев приступил к тренировкам после травмы.

Вторая ракета мира выложил фото с тренировки в своих соцсетях и подписал: «Мой вариант сезона на травяных кортах в этом году».

Александр Зверев. Личные соцсети.

Александр Зверев. Личные соцсети.

Напомним, что в начале июня Зверев перенес операцию на травмированной ноге. 25-летний теннисист получил травму голеностопа во втором сете полуфинала «Ролан Гаррос» против Рафаэля Надаля, из-за чего не смог продолжить матч.

Сообщалось, что восстановление займет от 6 до 8 недель.