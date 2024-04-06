Берреттини вышел в финал турнира в Марракеше

Итальянец Маттео Берреттини победил аргентинца Мариано Навоне в полуфинале турнира в Марракеше (Марокко) — 6:7 (4:7), 6:3, 6:2.

Матч длился 2 часа 44 минуты.

Берреттини вышел в финал турнира ATP впервые с октября 2022 года. В матче за титул в Марокко он сыграет с испанцем Роберто Карбальес Баэной, который победил россиянина Павла Котова.

Марракеш (Марокко)

Турнир ATP Grand Prix Hassan II

Призовой фонд 579 320 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Маттео Берреттини (Италия) — Мариано Навоне (Аргентина, 7) — 6:7 (4:7), 6:3, 6:2