Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 20:01

Берреттини вышел в финал турнира в Марракеше

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Итальянец Маттео Берреттини победил аргентинца Мариано Навоне в полуфинале турнира в Марракеше (Марокко) — 6:7 (4:7), 6:3, 6:2.

Матч длился 2 часа 44 минуты.

Берреттини вышел в финал турнира ATP впервые с октября 2022 года. В матче за титул в Марокко он сыграет с испанцем Роберто Карбальес Баэной, который победил россиянина Павла Котова.

Марракеш (Марокко)

Турнир ATP Grand Prix Hassan II

Призовой фонд 579 320 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Маттео Берреттини (Италия) — Мариано Навоне (Аргентина, 7) — 6:7 (4:7), 6:3, 6:2

Теннис
Маттео Берреттини
0
Читайте также
«Автомобилист» обыграл «Металлург» во втором матче полуфинала Кубка Гагарина
В АПЛ хотят ввести налог на роскошь за финансовые нарушения
Лукашенко рассказал о своих переживаниях из-за возвращения Василевской на Землю
­­­Абаскаль издевается над всеми и выпрашивает неустойку, Личка провел мужской разговор после унижения от «Ростова». Что ждать от дерби «Динамо» - «Спартак»
Благовещение: расписание богослужений 6 и 7 апреля, самые сильные молитвы
Напавший на Андрея Чибиса заявил о готовности извиниться перед губернатором
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хуркач вышел в финал турнира в Эшториле
Новости
RSS RSS
Все новости