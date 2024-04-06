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Сегодня, 22:52

Мартинес победил первого «сеяного» Рууда и вышел в финал турнира в Эшториле

Руслан Минаев
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Испанец Педро Мартинес победил норвежца Каспера Рууда в полуфинале грунтового турнира серии ATP 250 в Эшториле (Португалия) — 6:4, 4:6, 6:4.

Матч длился 3 часа 6 минут.

После победы над первым «сеяным», Мартинес сыграет в финале с поляком Хубертом Хуркачем, который на турнире в Португалии посеян под вторым номером.

Эшторил (Португалия)

Турнир ATP Millennium Estoril Open

Призовой фонд 579 320 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Педро Мартинес (Испания) — Каспер Рууд (Норвегия, 1) — 6:4, 4:6, 6:4

Теннис
Каспер Рууд
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