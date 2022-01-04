Герасимов вышел во второй круг турнира в Аделаиде
07:13
Белорусский теннисист Егор Герасимов одержал победу в первом круге турнира в Аделаиде. В трех сетах он переиграл венгра Мартона Фучовича — 6:3, 6:4.
Следующим соперником белоруса будет победитель матча Джанлука Маджер — Франсиско Черундоло.
Аделаида (Австралия)
Турнир ATP Adelaide International 1
Призовой фонд 521 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Егор Герасимов (Белоруссия, Q) — Мартон Фучович (Венгрия, 5) — 6:3, 6:4
Корантен Муте (Франция) — Хольгер Витус Недсков Руне (Дания, Q) — 7:6 (6:8), 6:4
Таро Даниэль (Япония, Q) — Лоренцо Музетти (Италия) — 6:4, 6:7 (5:7), 6:3
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