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Герасимов вышел во второй круг турнира в Аделаиде

07:13
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Белорусский теннисист Егор Герасимов одержал победу в первом круге турнира в Аделаиде. В трех сетах он переиграл венгра Мартона Фучовича — 6:3, 6:4.

Следующим соперником белоруса будет победитель матча Джанлука Маджер — Франсиско Черундоло.

Аделаида (Австралия)

Турнир ATP Adelaide International 1

Призовой фонд 521 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Егор Герасимов (Белоруссия, Q) — Мартон Фучович (Венгрия, 5) — 6:3, 6:4

Корантен Муте (Франция) — Хольгер Витус Недсков Руне (Дания, Q) — 7:6 (6:8), 6:4

Таро Даниэль (Япония, Q) — Лоренцо Музетти (Италия) — 6:4, 6:7 (5:7), 6:3

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Евгений Козинов все материалы автора
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