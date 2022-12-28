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Сегодня, 13:02

Надаль: «Главное для меня сейчас — быть конкурентоспособным, и я готов к этому»

Алина Савинова
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал о своей мотивации на предстоящий сезон.

«Начало сезона — это всегда нечто волнующее и что-то новое для всех. Нельзя предугадать, как будут развиваться события. Начало всегда разное. [У меня] самая высокая мотивация — я должен попытаться хорошо стартовать. Для меня всегда важно это сделать, чтобы быть более уверенным. Последние несколько месяцев были для меня нелегкими. Я стараюсь правильно тренироваться здесь перед началом турнира. Главное для меня сейчас — восстановить позитивные ощущения на корте, быть конкурентоспособным. Я готов к этому, но посмотрим», — приводит Ubi Tennis слова Надаля.

Также он отреагировал на возвращение серба Новака Джоковича в Австралию.

«Новак здесь. Это хорошо для тенниса и, наверное, для болельщиков. Давайте посмотрим, как будут развиваться события. Лучшие игроки на корте всегда выигрывают», — добавил он.

Надаль выступит на турнире The United Cup-2023, который стартует 29 декабря в Австралии. В первом матче он сыграет против австралийца Алекса де Минаура.

Источник: https://www.ubitennis.net/2022/12/motivated-rafael-nadal-hopes-australian-trip-will-not-be-the-last-of-his-career/
Теннис
Рафаэль Надаль
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