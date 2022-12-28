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Сегодня, 09:44

Джокович провел первую тренировку в Австралии после снятия запрета на посещение страны

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Новак Джокович.
Фото Global Look Press

Победитель 21-го турнира «Большого шлема» Новак Джокович провел первую тренировку после того, как прибыл в Австралию, сообщается в официальных соцсетях Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open).

В 2022 году Джокович, не желающий прививаться, пропустил Australian Open, однако выданная временная виза позволит ему сыграть на турнирах в Австралии в 2023.

Australian Open-2023 пройдет с 16 по 29 января.

Теннис
Australian Open
Новак Джокович
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