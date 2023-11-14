Российский теннисист, 3-я ракетка мира Даниил Медведев рассказал, чем хотел бы заняться после завершения карьеры.

«Стать комментатором? Может быть, я хочу попробовать разные вещи. Можно попробовать себя в роли тренера, хотя я не знаю, смогу ли я быть успешным в этой роли. В любом случае, моя мечта — быть гонщиком-любителем, например, в Ferrari Challenge, я не смогу стать профессионалом, но с удовольствием буду платить за то, чтобы гоняться на лучших трассах мира со своими друзьями», — приводит слова Медведева UbiTennis.

27-летний россиянин является победителем Открытого чемпионата США-2021, финалистом четырех турниров «Большого шлема», победителем Итогового турнира-2020 и 20 турниров ATP, обладатель Кубка Дэвиса и Кубка ATP 2021 года в составе сборной России. Медведев также был первой ракеткой мира.