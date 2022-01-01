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Испания обыграла Чили в двух матчах ATP Cup

08:57

Сборная Испании одержала две победы над Чили в ATP Cup.

Пабло Карреньо-Буста обыграл Алехандро Табило со счетом 6:4, 7:6 (7:4), а Роберто Баутиста Агут оказался сильнее Кристиана Гарина — 6:0, 6:3.

Испания одержала победу над Чили со счетом 2:0. Также в группе A выступают Норвегия и Сербия.

Сидней (Австралия)

ATP Cup

Призовой фонд 10 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа A

Чили — Испания

Пабло Карреньо Буста — Алехандро Табило 6:4, 7:6 (7:4)

Роберто Баутиста Агут — Кристиан Гарин 6:0, 6:3

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Сергей Разин все материалы автора
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