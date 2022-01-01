Испания обыграла Чили в двух матчах ATP Cup
08:57
Сборная Испании одержала две победы над Чили в ATP Cup.
Пабло Карреньо-Буста обыграл Алехандро Табило со счетом 6:4, 7:6 (7:4), а Роберто Баутиста Агут оказался сильнее Кристиана Гарина — 6:0, 6:3.
Испания одержала победу над Чили со счетом 2:0. Также в группе A выступают Норвегия и Сербия.
Сидней (Австралия)
ATP Cup
Призовой фонд 10 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа A
Чили — Испания
Пабло Карреньо Буста — Алехандро Табило 6:4, 7:6 (7:4)
Роберто Баутиста Агут — Кристиан Гарин 6:0, 6:3
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