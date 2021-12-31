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Даниил Медведев обратился к Андрею Рублеву, Евгению Донскому и Аслану Карацеву

14:56
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Российский теннисист Даниил Медведев обратился к Андрею Рублеву, Евгению Донскому и Аслану Карацеву, которые заразились коронавирусом. Он было были сняться с турнира ATP Cup, который пройдет в Мельбурне с 1 по 9 января.

«С Новым годом, сборная России. Андрей, Евгений, Аслан — скучаю по вам, парни. В ожидании начала австралийского тура», — написал Медведев на в Instagram.

Публикация от Medvedev Daniil (@medwed33)

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: ATP Cup 2022, Россия на командном турнире ATP в Австралии, Даниил Медведев и состав команды, новости и обзоры