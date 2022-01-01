Сборная Аргентины обыграла Грузию в двух матчах ATP Cup
09:18
Сборная Аргентины одержала две победы над Грузией в ATP Cup.
Федерико Дельбонис обыграл Александра Метревели со счетом 6:1, 6:2, а во второй игре Диего Шварцман оказался сильнее Николоза Басилашвили — 6:1, 6:2.
Аргентина одержала победу над Грузией со счетом 2:0. Также в группе D выступают Греция и Польша.
Сидней (Австралия)
ATP Cup
Призовой фонд 10 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа D
Аргентина — Грузия
Федерико Дельбонис — Александр Метревели — 6:1, 6:2
Диего Шварцман — Николоз Басилашвили — 6:1, 6:2
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