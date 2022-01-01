Сборная Аргентины обыграла Грузию в двух матчах ATP Cup

Сборная Аргентины одержала две победы над Грузией в ATP Cup.

Федерико Дельбонис обыграл Александра Метревели со счетом 6:1, 6:2, а во второй игре Диего Шварцман оказался сильнее Николоза Басилашвили — 6:1, 6:2.

Аргентина одержала победу над Грузией со счетом 2:0. Также в группе D выступают Греция и Польша.

Сидней (Австралия)

ATP Cup

Призовой фонд 10 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа D

Аргентина — Грузия

Федерико Дельбонис — Александр Метревели — 6:1, 6:2

Диего Шварцман — Николоз Басилашвили — 6:1, 6:2