Алькарас обыграл Димитрова и вышел в полуфинал турнира в Лондоне
Испанец Карлос Алькарас обыграл болгарина Григора Димитрова в четвертьфинале турнира ATP в Лондоне — 6:4, 6:4.
Во втором сете Алькарас уступал со счетом 0:3.
За выход в финал Алькарас сыграет с американцем Себастьяном Кордой.
Лондон (Великобритания)
Турнир ATP Cinch Championships
Призовой фонд 2 195 175 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Карлос Алькарас (Испания) — Григор Димитров (Болгария) — 6:4, 6:4.
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