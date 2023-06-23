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Сегодня, 22:21

Алькарас обыграл Димитрова и вышел в полуфинал турнира в Лондоне

Руслан Минаев
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Испанец Карлос Алькарас обыграл болгарина Григора Димитрова в четвертьфинале турнира ATP в Лондоне — 6:4, 6:4.

Во втором сете Алькарас уступал со счетом 0:3.

За выход в финал Алькарас сыграет с американцем Себастьяном Кордой.

Лондон (Великобритания)

Турнир ATP Cinch Championships

Призовой фонд 2 195 175 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Карлос Алькарас (Испания) — Григор Димитров (Болгария) — 6:4, 6:4.

Теннис
Григор Димитров
Карлос Алькарас
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