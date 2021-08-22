Испанцы Гранольерс и Себальос стали победителями парного разряда на турнире в Цинциннати

Испанцы Марсель Гранольерс и Орасио Себальос стали победителями парного мужского разряда на турнире в Цинциннати. В финале они обыграли американцев Стива Джонсона и Остина Крайчека — 7:6, 7:6.

Цинциннати (США)

Турнир ATP Western & Southern Open

Призовой фонд 3 028 140 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Марсель Гранольерс/Орасио Себальос (Испания/Аргентина, 2) — Стив Джонсон/Остин Крайчек (США, WC) — 7:6 (7:5), 7:6 (7:5)