Тарпищев: «Если бы не эпизод с камерой, вероятно, Рублева не было бы в финале»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от предстоящего финального матча Андрея Рублева на «Мастерсе» в Цинциннати.

«Я считаю, что у Медведева было бы больше шансов против Зверева. Вчера 1,5 сета игру вел Даня. Если бы не эпизод с камерой, вероятно, Рублева не было бы в финале. Но Андрей — молодец, справился с темпом Медведева. В нужный момент перехватил инициативу и довел дело до победы», — сказал Тарпищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Шамиль Тарпищев считает, что финал будет очень непростым для обоих ребят.

«В таких матчах подача играет большую роль. У Саши очень мощная и первая, и вторая подача. На задней линии оба играют достойно. Также нужно сохранять хладнокровие. Андрею нельзя начинать нервничать, это может сыграть с ним злую шутку. В любом случае, самое главное — держать свою подачу. Кто стабильнее будет подавать — тот и выиграет финал», — добавил Тарпищев.

Андрей Рублев вышел в финал Мастерса в Цинциннати, обыграв в полуфинале своего соотечественника Даниила Медведева (2:6, 6:3, 6:3). В решающей игре россиянин встретится с Александром Зверевым.