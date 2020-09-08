Хуркач вышел во второй круг турнира в Австрии, Соррибес Тормо — во втором круге турнира в Турции
13:59
Венгр Хуберт Хуркач победил португальца Жоау Соузу (6:3, 7:5) в матче первого круга турнира в Кицбюэле (Австрия).
На турнире WTA в Стамбуле (Турция) испанка Сара Соррибес Тормо вышла во второй круг благодаря тому, что ее соперница, Хизер Уотсон, снялась с матча.
Кицбюэль (Австрия)
Турнир ATP Generali Open
Призовой фонд 542 695 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Хуберт Хуркач (Польша, 5) — Жоау Соуза (Португалия) — 6:3, 7:5
Стамбул (Турция)
Турнир WTA TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul
Призовой фонд 202 250 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Сара Соррибес Тормо (Испания) — Хизер Уотсон (Великобритания, 5) — 3:2 отказ 2-го игрока