Хуберт Хуркач обыграл Энди Маррея и вышел в полуфинал турнира в Метце
18:56
Теннисист из Польши Хуберт Хуркач обыграл британца Энди Маррея (7:6 (7:4), 6:3) в четвертьфинале турнира во французском Метце.
В полуфинале Хуркач встретится с Петером Гойовчиком.
Метц (Франция)
Турнир ATP Moselle Open
Призовой фонд 481 270 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Хуберт Хуркач (Польша, 1) — Энди Маррей (Великобритания, WC) — 7:6 (7:4), 6:3
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