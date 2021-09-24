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Хуберт Хуркач обыграл Энди Маррея и вышел в полуфинал турнира в Метце

18:56
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Теннисист из Польши Хуберт Хуркач обыграл британца Энди Маррея (7:6 (7:4), 6:3) в четвертьфинале турнира во французском Метце.

В полуфинале Хуркач встретится с Петером Гойовчиком.

Метц (Франция)

Турнир ATP Moselle Open

Призовой фонд 481 270 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Хуберт Хуркач (Польша, 1) — Энди Маррей (Великобритания, WC) — 7:6 (7:4), 6:3

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Виктория Кравченко все материалы автора

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