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Александр Бублик вышел в полуфинал турнира в Нур-Султане

17:58
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Теннисист из Казахстана Александр Бублик в четвертьфинале турнира в Нур-Султане (Казахстан) обыграл испанца Карлоса Табернера (6:3, 6:4).

В полуфинале Бублик встретится с победителем в паре Ласло Джере (Сербия, 7) — Квон Сун Ву (Корея).

Нур-Султан (Казахстан)

Турнир ATP Astana Open

Призовой фонд 541 800 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Александр Бублик (Казахстан, 2) — Карлос Табернер (Испания) — 6:3, 6:4

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Виктория Кравченко все материалы автора

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