Александр Бублик вышел в полуфинал турнира в Нур-Султане
17:58
Теннисист из Казахстана Александр Бублик в четвертьфинале турнира в Нур-Султане (Казахстан) обыграл испанца Карлоса Табернера (6:3, 6:4).
В полуфинале Бублик встретится с победителем в паре Ласло Джере (Сербия, 7) — Квон Сун Ву (Корея).
Нур-Султан (Казахстан)
Турнир ATP Astana Open
Призовой фонд 541 800 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Александр Бублик (Казахстан, 2) — Карлос Табернер (Испания) — 6:3, 6:4
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