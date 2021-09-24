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Монфис обыграл Басилашвили и вышел в полуфинал турнира в Метце

20:23
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Француз Гаэль Монфис обыграл грузинского теннисиста Николоза Басилашвили (6:3, 6:3) в четвертьфинале турнира в Метце.

В полуфинале Монфис встретится с победителем в паре Хольгер Витус Недсков Руне (Дания, Q) — Пабло Карреньо Буста (Испания, 2).

Метц (Франция)

Турнир ATP Moselle Open

Призовой фонд 481 270 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Гаэль Монфис (Франция, 4) — Николоз Басилашвили (Грузия, 8) — 6:3, 6:3

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Виктория Кравченко все материалы автора

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