Карацев сыграет с Рублевым в полуфинале турнира в Дубае

Российский теннисист Андрей Рублев 18 марта в четвертьфинале турнира в Дубае (ОАЭ) в двух сетах обыграл венгра Мартона Фучовича — 7:5, 6:2.

Соперники провели на корте полтора часа.

Следующим соперником Рублева станет еще один россиянин — Аслан Карацев, который ранее обыграл итальянца Янника Синнера.

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 1 897 805 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Андрей Рублев (Россия, 2) — Мартон Фучович (Венгрия) — 7:5, 6:2