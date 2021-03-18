Карацев сыграет с Рублевым в полуфинале турнира в Дубае
22:11
Российский теннисист Андрей Рублев 18 марта в четвертьфинале турнира в Дубае (ОАЭ) в двух сетах обыграл венгра Мартона Фучовича — 7:5, 6:2.
Соперники провели на корте полтора часа.
Следующим соперником Рублева станет еще один россиянин — Аслан Карацев, который ранее обыграл итальянца Янника Синнера.
Дубай (ОАЭ)
Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 1 897 805 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Андрей Рублев (Россия, 2) — Мартон Фучович (Венгрия) — 7:5, 6:2
10
Зачет
vs
1
Офсайд
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