Хачанов в паре с Шаповаловым проиграли в первом круге парного разряда в Монреале
Российский теннисист Карен Хачанов в паре с канадцем Денисом Шаповаловым потерпели поражение в первом круге турнира в Монреале в парном разряде. В трех сетах они проиграли Рохану Бопанну и Матве Мидделкопу.
Монреаль (Канада)
Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers
Призовой фонд 6 573 785 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Рохан Бопанна/Матве Мидделкоп (Индия/Нидерланды) — Карен Хачанов/Денис Шаповалов (Россия/Канада) — 7:6 (7:5), 4:6, 10:6
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