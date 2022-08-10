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Сегодня, 05:45

Хачанов в паре с Шаповаловым проиграли в первом круге парного разряда в Монреале

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский теннисист Карен Хачанов в паре с канадцем Денисом Шаповаловым потерпели поражение в первом круге турнира в Монреале в парном разряде. В трех сетах они проиграли Рохану Бопанну и Матве Мидделкопу.

Монреаль (Канада)

Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers

Призовой фонд 6 573 785 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Рохан Бопанна/Матве Мидделкоп (Индия/Нидерланды) — Карен Хачанов/Денис Шаповалов (Россия/Канада) — 7:6 (7:5), 4:6, 10:6

Теннис
Карен Хачанов
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