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Сегодня, 21:19

Карацев проиграл Кресси в первом круге «Мастерса» в Монреале

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Аслан Карацев.
Фото AFP

Российский теннисист Аслан Карацев проиграл американцу Максиму Кресси в первом круге «Мастерса» в Монреале.

Матч продолжался 1 час 31 минуту и завершился со счетом 4:6, 4:6. Отметим, что во втором сете россиянин вел со счетом 4:2.

38-я ракетка мира Карацев три раза подал навлет, допустил три двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из четырех. На счету 31-й ракетки мира Кресси — 11 эйсов, 10 двойных и 4 реализованных брейк-пойнта из шести.

Во втором круге турнира американский теннисист сыграет с победителем матча Гаэль Монфис (Франция, 17) — Педро Мартинес (Испания).

Монреаль (Канада)

Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers

Призовой фонд 6 573 785 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Максим Кресси (США) — Аслан Карацев (Россия) — 6:4, 6:4

Теннис
Аслан Карацев
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