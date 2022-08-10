Рублев и Димитров вышли во второй круг турнира в Монреале в парном разряде

Российский теннисист Андрей Рублев в паре с болгарином Григором Димитровым вышли во второй круг турнира в Монреале в парном разряде. В трех сетах они переиграли австралийцев Мэттью Эбдена и Макса Перселла — 3:6, 6:2, 10:8.

Следующими соперниками Рублева и Димитрова будут Марсель Гранольерс и Орасио Себальос.

Монреаль (Канада)

Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers

Призовой фонд 6 573 785 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Григор Димитров/Андрей Рублев (Болгария/Россия) — Мэттью Эбден/Макс Перселл (Австралия) — 3:6, 6:2, 10:8