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Сегодня, 06:43

Рублев и Димитров вышли во второй круг турнира в Монреале в парном разряде

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский теннисист Андрей Рублев в паре с болгарином Григором Димитровым вышли во второй круг турнира в Монреале в парном разряде. В трех сетах они переиграли австралийцев Мэттью Эбдена и Макса Перселла — 3:6, 6:2, 10:8.

Следующими соперниками Рублева и Димитрова будут Марсель Гранольерс и Орасио Себальос.

Монреаль (Канада)

Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers

Призовой фонд 6 573 785 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Григор Димитров/Андрей Рублев (Болгария/Россия) — Мэттью Эбден/Макс Перселл (Австралия) — 3:6, 6:2, 10:8

Теннис
Андрей Рублев
Григор Димитров
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