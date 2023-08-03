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Сегодня, 17:25

Хачанов снялся с «Мастерса» в Торонто, Карацев попал в основу

Ана Горшкова
Корреспондент
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Карен Хачанов.
Фото AFP

Российский теннисист Карен Хачанов не сыграет на «Мастерсе» в Торонто.

Также с турнира официально снялся Марин Чилич. Вместо них в основную сетку попали россиянин Аслан Карацев и китаец Чжичжэнь Чжан.

2 августа Чилич сообщил, что у него возникли проблемы с коленом.

Хачанов 28 июля вернулся к тренировкам спустя семь недель после повреждения. Он получил травму на «Ролан Гаррос», ему был диагностировал стрессовый перелом и частичный перелом кости крестца.

«Мастерса» в Торонто пройдет с 7 по 13 августа.

Теннис
Аслан Карацев
Карен Хачанов
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