Кепфер обыграл Ковачевича и вышел в полуфинал турнира в Лос-Кабосе
Немецкий теннисист Доминик Кепфер одержал победу в 1/4 финала турнира в Лос-Кабосе. В двух сетах он переиграл американца Александра Ковачевича — 6:4, 7:5.
Следующий соперник Кепфера определится в матче Алекс Де Минаур — Томми Пол.
Лос-Кабос (Мексика)
Турнир ATP Mifel Tennis Open by Telcel Oppo
Призовой фонд 852 480 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Доминик Кепфер (Германия, 7) — Александр Ковачевич (США) — 6:4, 7:5
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