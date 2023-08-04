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Сегодня, 06:20

Кепфер обыграл Ковачевича и вышел в полуфинал турнира в Лос-Кабосе

Евгений Козинов
Корреспондент
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Немецкий теннисист Доминик Кепфер одержал победу в 1/4 финала турнира в Лос-Кабосе. В двух сетах он переиграл американца Александра Ковачевича — 6:4, 7:5.

Следующий соперник Кепфера определится в матче Алекс Де Минаур — Томми Пол.

Лос-Кабос (Мексика)

Турнир ATP Mifel Tennis Open by Telcel Oppo

Призовой фонд 852 480 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Доминик Кепфер (Германия, 7) — Александр Ковачевич (США) — 6:4, 7:5

Теннис
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