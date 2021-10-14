Хачанов проиграл в четвертом круге турнира в Индиан-Уэллсе

Грзин Николоз Басилашвили одержал победу в четвертом круге турнира в Индиан-Уэллсе. В двух сетах он обыграл россиянина Карена Хачанова — 6:4, 7:6 (8:6).

Следующий соперник Басилашвили определится в матче Алекс Де Минаур — Стефанос Циципас.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 359 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Николоз Басилашвили (Грузия, 29) — Карен Хачанов (Россия, 24) — 6:4, 7:6 (8:6)