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Хачанов проиграл в четвертом круге турнира в Индиан-Уэллсе

02:32
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Грзин Николоз Басилашвили одержал победу в четвертом круге турнира в Индиан-Уэллсе. В двух сетах он обыграл россиянина Карена Хачанова — 6:4, 7:6 (8:6).

Следующий соперник Басилашвили определится в матче Алекс Де Минаур — Стефанос Циципас.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 359 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Николоз Басилашвили (Грузия, 29) — Карен Хачанов (Россия, 24) — 6:4, 7:6 (8:6)

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Евгений Козинов все материалы автора
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