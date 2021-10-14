Медведев проиграл Димитрову в четвертом круге турнира в Индиан-Уэллсе
01:32
Болгарский теннисист Григор Димитров одержал победу в четвертом круге турнира в Индиан-Уэллсе. В трех сетах он переиграл россиянина Даниила Медведева — 4:6, 6:4, 6:3.
Следующим соперником Димитрова будет поляк Хуберт Хуркач.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир ATP BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 359 455 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертый круг
Григор Димитров (Болгария, 23) — Даниил Медведев (Россия, 1) — 4:6, 6:4, 6:3
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