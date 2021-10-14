Медведев проиграл Димитрову в четвертом круге турнира в Индиан-Уэллсе

Болгарский теннисист Григор Димитров одержал победу в четвертом круге турнира в Индиан-Уэллсе. В трех сетах он переиграл россиянина Даниила Медведева — 4:6, 6:4, 6:3.

Следующим соперником Димитрова будет поляк Хуберт Хуркач.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 359 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Григор Димитров (Болгария, 23) — Даниил Медведев (Россия, 1) — 4:6, 6:4, 6:3