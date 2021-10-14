Азаренко вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе
03:37
Белорусска Виктория Азаренко победила в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе. В двух сетах она переиграла американку Джессика Пегула — 6:4, 6:2.
Следующей соперницей Азаренко будет американка Джессика Пегула.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 150 470 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Виктория Азаренко (Белоруссия, 27) — Джессика Пегула (США) — 6:4, 6:2
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