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Азаренко вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

03:37
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Белорусска Виктория Азаренко победила в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе. В двух сетах она переиграла американку Джессика Пегула — 6:4, 6:2.

Следующей соперницей Азаренко будет американка Джессика Пегула.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 150 470 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Виктория Азаренко (Белоруссия, 27) — Джессика Пегула (США) — 6:4, 6:2

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Евгений Козинов все материалы автора
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