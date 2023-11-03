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Сегодня, 19:33

Хачанов проиграл Циципасу и не смог выйти в полуфинал «мастерса» в Париже

Руслан Минаев
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Карен Хачанов.
Фото Reuters

Россиянин Карен Хачанов проиграл греку Стефаносу Циципасу в четвертьфинале турнира ATP серии «мастерс» в Париже — 3:6, 4:6. Матч длился 1 час 20 минут.

Хачанов за игру сделал 3 эйса, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 1 брейк-пойнт из 1. У Циципаса — 4 эйса, 2 двойные ошибки и 3 из 3 реализованных брейк-пойнта.

Циципас в полуфинале сыграет с болгарином Григором Димитровым.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 5 779 335 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Стефанос Циципас (Греция, 7) — Карен Хачанов (Россия, 16) — 6:3, 6:4

Теннис
Карен Хачанов
Стефанос Циципас
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