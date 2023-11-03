Димитров обыграл Хуркача и вышел в полуфинал «мастерса» в Париже
Болгарин Григор Димитров обыграл поляка Хуберта Хуркача в четвертьфинале турнира ATP серии «мастерс» в Париже — 6:1, 4:6, 6:4. Матч длился 1 час 40 минут.
Димитров вышел в полуфинал и сыграет с победителем матча Стефанос Циципас (Греция) — Карен Хачанов (Россия).
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 5 779 335 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Григор Димитров (Болгария) — Хуберт Хуркач (Польша, 11) — 6:1, 4:6, 6:4
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