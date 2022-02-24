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Сегодня, 12:37

Хачанов: «Я всегда сражаюсь и оставляю сердце на корте. Поздравляю Новака»

Хачанов опубликовал пост о поражении от Джоковича на турнире ATP в Дубае
Иван Торопцев
Корреспондент

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал свое поражение от Новака Джоковича (3:6, 6:7 (2:7)) в матче второго круга турнира ATP в Дубае (ОАЭ).

«Я всегда сражаюсь и оставляю сердце на корте. Вчера была отличная битва, поздравляю Новака. Я был доволен своим уровнем игры в последнее время. Сейчас нужно продолжать упорно работать и верить», — написал у себя в Instagram Хачанов.

Публикация от Karen Khachanov |Карен Хачанов (@karenkhachanov)

В четвертьфинале турнира в Дубае Джокович встретится с чехом Иржи Веселы.

Теннис
Карен Хачанов
Новак Джокович
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