Организаторы St.Petersburg Open ведут переговоры о повышении статуса турнира с ATP

Организаторы турнира St.Petersburg Open сообщили, что ведут переговоры с ATP по поводу получения более высокого статуса.

«В настоящее время мы совместно с АТР ведем работу по изменению статуса нашего турнира St. Petersburg Open. Как известно, в 2020 году в Санкт-Петербурге с успехом прошел юбилейный 25-й турнир St. Petersburg Open, и АТР предоставила ему временный статус АТР 500.



Мы уведомили АТР о нашем намерении получить новый статус и готовы приобрести права на турнир АТР 500 или АТР 1000. Переговорный процесс успешно продвигается и в его рамках осуществляются внутренние процедуры, которые позволят принять все решения в соответствии с правилами и регламентом АТР. Сейчас мы уже находимся на хорошей стадии и приближаемся к достиже­нию поставленной цели.



При изменении статуса турнира на более высокий по правилам АТР мы не могли сохранить за собой лицензию на турнир АТР 250, так как Ассоциация теннисистов-профессионалов не готова согласовывать два ежегодных мужских турнира серии АТР в Санкт-Петербурге. Именно поэтому в качестве первого шага на пути к новому статусу St. Petersburg Open 38-я неделя теннисного календаря была передана нашим партнерам в Казахстан», — говорится в заявлении на официальном сайте St. Petersburg Open.

Вчера, 23 февраля стало известно, что турнир из Санкт-Петербурга перенесен в Нур-Султан (Казахстан) и пройдет там с 19 по 25 сентября.