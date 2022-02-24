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Сегодня, 11:34

Тарпищев считает перенос турнира ATP в Казахстан вопросом бизнеса

Микеле Антонов

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал решение ATP перенести теннисный турнир из Санкт-Петербурга в Нур-Султан (Казахстан).

«Это решение ни с чем глобальным не связано. Политика здесь вообще ни при чем. Решение этого вопроса полностью за владельцами турнира. А это люди из Санкт Петербурга. Все вопросы к ним. Может быть, они думают, как бы получить турнир АТР-500. Но с нами они не советовались. Казахстан — вопрос денег. Наверное, лучше, если они купили, а организаторы согласились продать. Это вопрос бизнеса», — сказал Тарпищев «СЭ».

Ранее, 23 февраля, стало известно о переносе турнира ATP из Санкт-Петербурга в Нур-Султан. Причина решения не уточнялась.

Турнир в Казахстане пройдет с 19 по 25 сентября.

Теннис
Шамиль Тарпищев
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Тарпищев заявил, что перенос турнира ATP из Санкт-Петербурга в Нур-Султан не является сюрпризом
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