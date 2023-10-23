Хачанов обыграл Сафиуллина в первом круге турнира в Вене
Российский теннисист Карен Хачанов обыграл соотечественника Романа Сафиуллина в первом круге турнира в Вене — 6:4, 6:4.
Игра продолжалась 1 час 36 минут.
Хачанов сделал 6 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 7. На счету Сафиуллина 7 подач навылет, 1 двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта.
В следующем круге соперником россиянина станет чех Иржи Легечка.
Вена (Австрия)
Турнир ATP Erste Bank Open
Призовой фонд 2 409 835 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Карен Хачанов (Россия, 8) - Роман Сафиуллин (Россия) — 6:4, 6:4
Новости