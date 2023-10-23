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Зверев о травме на «Ролан Гаррос»: «Если я выиграю «Большой шлем» и стану первой ракеткой мира, то все того стоило»

Алина Савинова
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Немецкий теннисист Александр Зверев вспомнил свою травму на Открытом чемпионате Франции-2022. Он отметил, что в период без соревнований стал больше ценить теннис.

«Очевидно, я не хотел, чтобы произошла травма, но она заставила меня вырасти, заставила осознать, что на самом деле для меня значит теннис. Если я вернусь на тот уровень, если выиграю турниры «Большого шлема» и стану первой ракеткой мира, возможно, я оглянусь назад и скажу: «Все это того стоило», — приводит Sportskeeda слова Зверева.

В 2022 году по ходу матча 1/2 финала на «Ролан Гаррос» против испанца Рафаэля Надаля немецкий теннисист получил травму голеностопа. Спортсмен вернулся в тур в начале этого года. На данный момент 26-летний Зверев занимает 10-е место в мировом рейтинге АТР.

Источник: https://www.sportskeeda.com/tennis/news-if-i-win-grand-slams-become-world-no-1-i-ll-look-back-say-it-worth-it-alexander-zverev-recalls-horror-french-open-injury?key1=newsnowltennis
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