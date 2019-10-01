Хачанов и Рублев вышли во второй круг турнира в парном разряде
13:34
Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублев обыграли канадца Феликса Оже-Альяссима и итальянца Маттео Берреттини в первом круге турнира в Пекине — 6:7(2:7), 6:2, 10:8.
Их матч продолжался 1 час 25 минут. Во втором круге они сыграют с парой Джон Изнер (США)/ Александр Зверев (Германия)
Турнир ATP China Open
Призовой фонд 3 515 225 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — Феликс Оже-Альяссим/Маттео
Берреттини (Канада/Италия) — 6:7(2:7), 6:2, 10:8
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