Гранольерс и Себальос снялись с матча против Мельцера и Роже-Васслена на Итоговом турнире
Австрийско-французская пара Юрген Мельцер/Эдуар Роже-Васслен записала в свой актив победу над испано-аргентинским дуэтом Марсель Гранольерс/Орасио Себальос на Итоговом турнире АТР в Лондоне (Великобритания). При счете 6:6 (1:0) в первом сете из-за травмы Гранольерса он и Себальос были вынуждены прекратить борьбу.
Обе пары одержали по две победы, но по дополнительным показателям испанец и аргентинец стали первыми в группе и вышли в полуфинал. У их соперников третья позиция, в плей-офф они не пробились.
Лондон (Великобритания)
Турнир ATP Nitto ATP Final
Призовой фонд 5 700 000 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Группа Боба Брайана
Юрген Мельцер/Эдуар Роже-Васслен (Австрия/Франция, 7) — Марсель Гранольерс/Орасио Себальос (Испания/Аргентина, 4) — 6:6 (1:0) отказ 2-й пары
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю