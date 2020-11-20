Гранольерс и Себальос снялись с матча против Мельцера и Роже-Васслена на Итоговом турнире

Австрийско-французская пара Юрген Мельцер/Эдуар Роже-Васслен записала в свой актив победу над испано-аргентинским дуэтом Марсель Гранольерс/Орасио Себальос на Итоговом турнире АТР в Лондоне (Великобритания). При счете 6:6 (1:0) в первом сете из-за травмы Гранольерса он и Себальос были вынуждены прекратить борьбу.

Обе пары одержали по две победы, но по дополнительным показателям испанец и аргентинец стали первыми в группе и вышли в полуфинал. У их соперников третья позиция, в плей-офф они не пробились.

Лондон (Великобритания)

Турнир ATP Nitto ATP Final

Призовой фонд 5 700 000 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Группа Боба Брайана

Юрген Мельцер/Эдуар Роже-Васслен (Австрия/Франция, 7) — Марсель Гранольерс/Орасио Себальос (Испания/Аргентина, 4) — 6:6 (1:0) отказ 2-й пары