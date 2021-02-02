Федерер вернется на корт в марте. Он не играл больше года

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Роджер Федерер вернется в тур в марте. 39-летний швейцарец не принимал участия в матчах с 30 января 2020 года, когда уступил в полуфинале Australian Open сербу Новаку Джоковичу.

«Я хочу снова отпраздновать великие победы, — цитирует tennis.com Федерера. — Я готов проделать долгий и трудный путь. Я хотел вернуться на более скромном турнире, где меньше стресса, чтобы не быть сильно сосредоточенным.

Я думал, что не буду много заниматься спортом, думал, что буду больше занят детьми и реабилитацией. Я был удивлен, что продолжаю проверять результаты и смотреть матчи. Обычно я этого не делаю, если не участвую в турнире".