Герасимов обыграл Гидо Пелью и вышел во второй круг
13:57
Белорусский теннисист Егор Герасимов обыграл аргентинца Гидо Пелью и вышел во второй круг турнира категории ATP-250.
Встреча проходила на протяжении 1 часа и 26 минут. Во втором круге Герасимов встретится с победителем матча Аляж Бедене — Джулио Цеппьери.
Кальяри (Италия)
Турнир ATP Sardegna Open
Призовой фонд 408 800 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Егор Герасимов (Белоруссия) — Гвидо Пелья (Аргентина, 7) — 6:4, 6:0
0
Зачет
vs
0
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