Герасимов обыграл Гидо Пелью и вышел во второй круг

Белорусский теннисист Егор Герасимов обыграл аргентинца Гидо Пелью и вышел во второй круг турнира категории ATP-250.

Встреча проходила на протяжении 1 часа и 26 минут. Во втором круге Герасимов встретится с победителем матча Аляж Бедене — Джулио Цеппьери.

Кальяри (Италия)

Турнир ATP Sardegna Open

Призовой фонд 408 800 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Егор Герасимов (Белоруссия) — Гвидо Пелья (Аргентина, 7) — 6:4, 6:0