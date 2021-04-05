Трое россиян — в топ-6 чемпионской гонки ATP
Поляк Хуберт Хуркач поднялся на пятую строчку чемпионской гонки ATP. Итальянец Янник Синнер стал седьмым, испанец Роберто Баутиста-Агут — девятый, казахстанец Александр Бублик — 10-й.
Россияне Даниил Медведев, Андрей Рублев и Аслан Карацев на втором, третьем и шестом местах соответственно.
Чемпионская гонка ATP
Положение на 5 апреля
1 (1*). Новак Джокович (Сербия) — 2140
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 2130
3 (3). Андрей Рублёв (Россия) — 1800
4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 1540
5 (18). Хуберт Хуркач (Польша) — 1395
6 (5). Аслан Карацев (Россия) — 1310
7 (17). Янник Синнер (Италия) — 995
8 (6). Александр Зверев (Германия) — 935
9 (16). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 765
10 (11). Александр Бублик (Казахстан) — 630. ...
20 (22). Карен Хачанов (Россия) — 405
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