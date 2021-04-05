Поляк Хуберт Хуркач поднялся на пятую строчку чемпионской гонки ATP. Итальянец Янник Синнер стал седьмым, испанец Роберто Баутиста-Агут — девятый, казахстанец Александр Бублик — 10-й.

Россияне Даниил Медведев, Андрей Рублев и Аслан Карацев на втором, третьем и шестом местах соответственно.

Чемпионская гонка ATP

Положение на 5 апреля

1 (1*). Новак Джокович (Сербия) — 2140

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 2130

3 (3). Андрей Рублёв (Россия) — 1800

4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 1540

5 (18). Хуберт Хуркач (Польша) — 1395

6 (5). Аслан Карацев (Россия) — 1310

7 (17). Янник Синнер (Италия) — 995

8 (6). Александр Зверев (Германия) — 935

9 (16). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 765

10 (11). Александр Бублик (Казахстан) — 630. ...

20 (22). Карен Хачанов (Россия) — 405

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