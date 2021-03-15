Гарин выиграл турнир в Сантьяго
01:06
Чилийский теннисист Кристиан Гарин стал победителем турнира АТР в Сантьяго (Чили). В финале он обыграл аргентинца Факундо Баньиса (6:4, 6:7 (3:7), 7:5). Матч продолжался два часа и 38 минут.
24-летний чилиец занимает 22-е место в рейтинге АТР. Он выиграл пятый турнир в карьере и первый в текущем сезоне.
Сантьяго (Чили)
Турнир ATP Chile Dove Men+Care Open
Призовой фонд 325 270 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Финал
Кристиан Гарин (Чили, 1) — Факундо Баньис (Аргентина) — 6:4, 6:7 (3:7), 7:5
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