Российский теннисист Даниил Медведев поделился эмоциями после победы на турнире в Марселе. В финале соревнования он нанес поражение представителю Франции Пьер-Югу Эрберу.

«Матч был очень упорным. Все решилось в последнем гейме, когда мне немного повезло с приемами, а соперник чуть зажался. Но это теннис.

У меня был шанс обеспечить себе вторую строчку в рейтинге в Роттердаме, если бы я дошел до финала. Так что я был расстроен, что стану номером два без хорошего результата. Но в Марселе у меня был еще один шанс, и теперь я чувствую, что это заслуженно», — приводит слова Медведева сайт ATP.

Россиянин выиграл первый турнир в нынешнем году. Всего на его счету теперь 10 титулов.