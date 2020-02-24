Гарин поднялся на четвертую строчку в чемпионской гонке ATP и обогнал Рублева, Медведев вышел в топ-10

В обновленной версии чемпионской гонки АТР чилиец Кристиан Гарин, ставший победителем турнира в Рио-де-Жанейро (Бразилия), поднялся на 22 строчки в рейтинге.

Гарин сместил с четвертого места лучшего из россиян в списке, Андрея Рублева, который теперь занимает пятую позицию. Его соотечественник, Даниил Медведев, поднялся на два места в гонке и занимает 10 место.

Положение на 24 февраля

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 2665 очков

2 (2). Доминик Тим (Австрия) — 1355

3 (3). Гаэль Монфис (Франция) — 965

4 (26). Кристиан Гарин (Чили) — 795

5 (4). Андрей Рублей (Россия) — 770

6 (5). Роджер Федерер (Швейцария) — 720

7 (6). Александр Зверев (Германия) — 720

8 (7). Рафаэль Надаль (Испания) — 610

9 (11). Феликс Ожер-Альясем (Канада) — 590

10 (12). Даниил Медведев (Россия) — 480

33 (27). Карен Хачанов (Россия) — 290

92 (83). Роман Сафиуллин (Россия) — 131