Гахов проиграл Джоковичу в матче второго круга турнира в Монте-Карло

Российский теннисист Иван Гахов проиграл сербу Новаку Джоковичу в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) — 6:7 (5:7), 2:6.

Встреча продолжалась 1 час 48 минут. Гахов сделал 5 эйсов, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 1 брейк-пойнт из 4. На счету Джоковича 4 эйса, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.

В третьем круге соперником Джоковича станет победитель матча Лука Нарди (Италия) — Лоренцо Музетти (Италия).

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 5 779 335 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Новак Джокович (Сербия, 1) — Иван Гахов (Россия, Q) — 7:6 (7:5), 6:2