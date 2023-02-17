Фритц вышел в четвертьфинал турнира в Делрэй-Бич

Американский теннисист Тэйлор Фритц обыграл эквадорца Эмилио Гомеса в матче второго круга турнира в Делрэй-Бич (США) — 6:4, 6:3.

Фритц сделал 10 эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 8. На счету Гомеса один эйс, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трех.

В четвертьфинале Фритц сыграет против Адриана Маннарино из Франции.

Делрэй-Бич (США)

Турнир ATP Delray Beach Open

Призовой фонд 642 735 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Тэйлор Фритц (США, 1) — Эмилио Гомес (Эквадор) — 6:4, 6:3

Томми Пол (США, 2) — Денис Кудла (США) — 6:3, 6:4

Раду Албот (Молдавия) — Александр Вукич (Австралия, LL) — 6:4, 6:4

Адриан Маннарино (Франция) — Джеффри Джон Вольф (США) — 7:5, 6:2