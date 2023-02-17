Ольховский назвал Медведева фаворитом в матче с Оже-Альяссимом

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский заявил, что Даниил Медведев будет фаворитом четвертьфинального матча турнира ATP в Роттердаме против канадца Феликса Оже-Альяссима.

«На мой взгляд, исход матча будет зависеть от Дани. Многое решит то, как Даня будет подавать. Может быть, в розыгрышах Оже-Альяссим постарается играть остро, но, если Медведев будет хорошо держать свою подачу, он будет фаворитом», — сказал Ольховский ТАСС.

Матч между Медведевым и Оже-Альяссимом пройдет в пятницу, 17 февраля.