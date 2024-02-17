Чилиец Харри стал последним полуфиналистом турнира в Буэнос-Айресе
Чилийский теннисист Николас Харри вышел в полуфинал турнира в Буэнос-Айресе, так как аргентинец Томас Мартин Этчеверри отказался от продолжения борьбы во втором сете.
Следующим соперником чилийца будет испанец Карлос Алькарас, который ранее выиграл у Андреа Вавассори.
В другом полуфинале сыграют аргентинцы Факундо Диас Акоста и Федерико Кория.
Буэнос-Айрес (Аргентина)
Турнир ATP IEB+ Argentina Open
Призовой фонд 642 615 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Николас Харри (Чили) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — 4:6, 7:5 — отказ 2-го игрока
Новости