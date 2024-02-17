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Сегодня, 05:34

Чилиец Харри стал последним полуфиналистом турнира в Буэнос-Айресе

Евгений Козинов
Корреспондент
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Чилийский теннисист Николас Харри вышел в полуфинал турнира в Буэнос-Айресе, так как аргентинец Томас Мартин Этчеверри отказался от продолжения борьбы во втором сете.

Следующим соперником чилийца будет испанец Карлос Алькарас, который ранее выиграл у Андреа Вавассори.

В другом полуфинале сыграют аргентинцы Факундо Диас Акоста и Федерико Кория.

Буэнос-Айрес (Аргентина)

Турнир ATP IEB+ Argentina Open

Призовой фонд 642 615 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Николас Харри (Чили) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — 4:6, 7:5 — отказ 2-го игрока

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/atp/buenos/2024/
Теннис
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