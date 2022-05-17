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Сегодня, 16:55

Гаске о матче с Медведевым: «Надеюсь, смогу воспользоваться тем, что это его первый матч за долгое время»

Гаске рассказал,за счет чего может обыграть Медведева на турнире в Женеве
Анна Горшкова
Корреспондент
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Французский теннисист Ришар Гаске поделился ожиданиями от матча против Даниила Медведева во втором круге турнира ATP 250 в Женеве.

«Я надеюсь, что смогу воспользоваться тем, что это его первый матч за долгое время. Даниил — уникальный игрок, он отличается от остальных. Медведев способен мощно подавать, а затем вести розыгрыш, не допуская ошибок, стоя в шести метрах за задней линией. На мой взгляд, он явно лучший из нового поколения», — приводит слова Гаске 24heures.

Матч между Медведевым и Гаске пройдет сегодня, 17 мая.

Для 26-летнего россиянина это первый турнир после операции по удалению грыжи и первый официальный матч на грунте в сезоне-2022.

Гаске занимает 75-е место в рейтинге ATP, Медведев — второе.

Источник: https://www.24heures.ch/gasquet-affrontera-medvedev-au-geneva-open-896944500872
Теннис
Даниил Медведев
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