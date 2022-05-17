Медведев проиграл Гаске во втором круге турнира в Женеве

Российский теннисист Даниил Медведев не смог пройти в третий круг турнира ATP в Женеве.

Во втором круге он проиграл Ришару Гаске из Франции со счетом 2:6, 6:7 (5:7). Игра продолжалась 1 час 31 минуту.

Для Медведева это первый турнир после операции по удалению грыжи.

В следующем раунде Гаске сыграет с победителем матча Марко Чеккинато (Италия, Q) — Камиль Майхшак (Польша).

Женева (Швейцария)

Турнир ATP Gonet Geneva Open

Призовой фонд 534 555 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Ришар Гаске (Франция) — Даниил Медведев (Россия, 1, WC) — 6:2, 7:6 (7:5)