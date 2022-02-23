Тарпищев отреагировал на дисквалификацию Зверева за неспортивное поведение

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на дисквалификацию теннисиста Александра Зверева на турнире ATP в Акапулько (Мексика) за неспортивное поведение.

«Есть же регламент. Все зависит от степени грубости. Если было все серьезно, то такое решение правильное для судьи, — сказал Тарпищев «СЭ». — Вспыльчивое поведение теннисистов может быть вызвано многими причинами. Спортсмены же не машины. Раздражать может поведение соперников, трибуны. В теннисе публика более интеллигентна, чем на футболе или хоккее. Зрители не должны мешать подаче между очками. Ну и состояние игрока тоже влияет на такие ситуации. Многие вещи могут раздражать спортсмена. Из-за этого он может проявлять себя так, как это ему позволяют эмоции. Медведев, кстати, никогда не оспаривал решения судей касаемо места попадания мяча. Он спорил о поведении болельщиков или о непрерывании подсказок Циципасу на соревнованиях».

Ранее, 22 февраля, в одиночной мужской сетке Зверев вышел во второй круг. В первом круге он обыграл американца Дженсона Бруксби (3:6, 7:6 (12:10), 6:2). Матч закончился в 04.55 по местному времени, что стало самым поздним завершением матча на уровне ATP за всю историю.

Соотечественник Зверева Петер Гойовчик автоматически вышел в четвертьфинал одиночного мужского турнира благодаря дисквалификации Зверева.