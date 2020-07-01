Филип Крайинович: «Джокович ни в чем не виноват»

Серб Филип Крайинович прокомментировал вспышку коронавируса на выставочном турнире Новака Джоковича. Впоследствии многие раскритиковали первую ракетку мира, который заразился вместе с рядом игроков.

— Мне очень жаль, что какие-то никому неизвестные люди позволяют себе плеваться в Джоковича, — цитирует Крайиновича SportKlub.— Он не сделал ничего плохого и хотел только как лучше. После всего этого Новак вернется только сильнее!