Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Теннис   //    ATP

Филип Крайинович: «Джокович ни в чем не виноват»

1 июля 2020, 17:29
Теги:

Серб Филип Крайинович прокомментировал вспышку коронавируса на выставочном турнире Новака Джоковича. Впоследствии многие раскритиковали первую ракетку мира, который заразился вместе с рядом игроков.

— Мне очень жаль, что какие-то никому неизвестные люди позволяют себе плеваться в Джоковича, — цитирует Крайиновича SportKlub.— Он не сделал ничего плохого и хотел только как лучше. После всего этого Новак вернется только сильнее!

Теннис: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир